O Velho Eurico festeja com os New Kids On The Block. “Preparem-se que vai doer”

Poder-se-ia dizer que o Velho Eurico é um clássico da cidade não fosse dar-se o caso de ser tão novo. O restaurante, que deve o nome a Eurico, o senhor que fez a casa e se reformou em 2018, permitindo que um grupo de rapazes lhe desse uma nova vida no ano seguinte, é já uma entrada garantida em todos os roteiros da cidade. E tem só dois anos (e uma pandemia pelo meio). Os créditos são de Zé Paulo Rocha e Fábio Algarvio que este domingo fazem a festa com aqueles com quem têm vindo a partilhar a cozinha tantas vezes, os New Kids On The Block (NKOTB).

“Family B-Day”, assim chamaram à festa de aniversário marcada para este domingo, dia 29. “O Eurico faz dois anos e, como seria de esperar, convidámos a família para vir cozinhar connosco. Preparem-se que vai doer”, anunciam sem levantar o véu.

O menu só se saberá no dia anterior, mas a cozinha estará aos comandos de Tiago Lima Cruz, Pedro Abril e Vítor Charneca. Na sala, como bagaceiros, ficam Zé Paulo Rocha, Pedro Monteiro e Bernardo Agrela.

E como não há festa sem música, os NKOTB chamaram Pedro Gramaxo para animar o serão e que levará consigo as aguardentes Mau.

Ao contrário do que é habitual no Velho Eurico, desta vez não há reserva. Os parabéns cantam-se entre as 17.00 e as 22.00.

