O Velho Eurico vai fechar para obras. Reabre novo em 2025

A tasca-fenómeno de Lisboa vai ter uma cara nova. O Velho Eurico, restaurante no Largo São Cristóvão, vai estar encerrado para obras durante os meses de Dezembro e Janeiro. Os proprietários prometem regressar com algumas mudanças.

“Último mês com esta cara. Encerramos Dezembro e Janeiro para remodelações totais e voltamos como novos, com o espírito do costume. Apareçam até ao final do mês para um até já”, pode ler-se numa publicação na conta de Instagram da taberna, partilhada esta terça-feira, 12 de Novembro.

“Não vão para longe porque nós também não. Novidades em breve”, prometem.

Entre especialidades como o bacalhau à Brás ou o arroz de pato, O Velho Eurico é um daqueles restaurantes que tem mantido viva a tradição da tasca em Lisboa, faltando apenas permitir fumar dentro da sala para continuar com este espírito.

“Houve um momento em 2019 que O Velho Eurico foi uma espécie de segredo na Mouraria, uma tasca antiga de alma jovem e irreverente. Cinco anos depois, já não há quem não a conheça”, escrevemos na Time Out ainda há poucos meses.

Neste momento, já só existem reservas disponíveis para Março do próximo ano.

Largo São Cristóvão 3 (Mouraria). Ter-Dom 12.30-15.00, 20.00-22.30

