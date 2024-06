O Verão chega a Sintra com programação na natureza

A primeira visita de Verão está marcada para 13 de Julho, sábado, às 10.30, no Parque da Pena. A ideia é que, guiadas pelo poema épico Os Lusíadas, de Camões, as famílias procurem ter a mesma experiência sensorial aí relatada. Mas esta não é, claro, a única proposta da Parques de Sintra para o próximo mês.

No dia 20 de Julho, às 10.30, a Quintinha de Monserrate é palco de um atelier de tintas silvestres, que inclui um passeio que permitirá descobrir a diversidade vegetal que rodeia os visitantes, bem como explorar diferentes materiais para fazer tintas. Já ao cair da noite, pelas 20.30, poderá rumar à Tapada de Monserrate, para um passeio conduzido pelo biólogo Mário Carmo, que se propõe a revelar o mundo misterioso dos animais nocturnos, permitindo admirar, com recurso a uma inofensiva armadilha luminosa, borboletas que só voam durante a noite; experimentar a detecção acústica de morcegos e aves de rapina; e até escutar coros de anfíbios.

No dia seguinte, 21 de Julho, há Caça ao Tesouro no Parque da Pena, a partir das 15.00. A ideia é conhecer a paisagem única criada no século XIX pelo Rei Artista, D. Fernando II, ao redor do Palácio da Pena. Nesta actividade, as famílias são desafiadas a passar pelos vários pontos ao longo do percurso, resolvendo enigmas e outras provas que dão acesso às pistas que conduzem ao desejado tesouro.

No último fim-de-semana de Julho, no sábado, 26, Gonçalo Figueira, investigador na área da bioluminescência, convida os mais curiosos a juntarem-se para um passeio na Tapada e no Parque de Monserrate, durante o qual vão procurar ir ao encontro de pirilampos. Será também uma oportunidade única para ficar a conhecer factos interessantes e curiosidades sobre estes insectos, que enfrentam ameaças como o excesso de luz artificial, os pesticidas ou a perda dos seus habitats.

Os preços variam entre os 10€ e os 12€ e os bilhetes para as diferentes actividades podem ser comprados online ou na bilheteira local. Mas, atenção, convém fazê-lo com antecedência e não no próprio dia.

