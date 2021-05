O Verão está de volta ao Grande Real Villa Itália, em Cascais

O Inverno deixou-o com saudades de mergulhos no mar, bolas de Berlim e brunches ao ar livre com vista para o oceano, mas a ideia de praias cheias de gente ainda o deixa desconfortável? Ponha-se a caminho do hotel Grande Real Villa Itália, em Cascais, que retoma já no próximo dia 1 de Junho dois programas com cheirinho a Verão.

Para passar um dia inteiro na piscina do hotel de luxo que foi morada do último rei de Itália, Humberto II, longe da confusão dos areais das redondezas, não é preciso fazer check-in: o Praia no Villa Itália (30€/dia) promete bolas de Berlim, acesso aos 200 m² de piscina de água do mar, 40 espreguiçadeiras, estacionamento gratuito e bandeira verde seja qual for a previsão meteorológica (todos os dias entre as 10.00 e as 18.00).

Já o Brunch à Boca do Mar (35€/pessoa, com bebidas incluídas; 17,50€ para crianças dos 7 aos 11 anos e grátis para miúdo até aos 6 anos) regressa todos os domingos entre as 12.30 e as 16.00, com o melhor do pequeno-almoço do hotel mas também pratos quentes, petiscos portugueses e bebidas – tudo para aproveitar na varanda com vista para o mar.

Se quiser fazer um dois em um, pode juntar os programas num só pelo valor de 50€ – basta avisar quando fizer a reserva.

Grande Real Villa Itália, Rua Frei Nicolau de Oliveira, 100 (Cascais). 210 966 000.

