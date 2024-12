Obra-prima de Bernini renovada foi finalmente revelada em Roma

Lembram-se quando, no início de Novembro, a indignação tomou conta dos turistas que viajaram até Roma para ver a Fonte de Trevi? Bem, é que a obra-prima (que é um dos marcos mais populares da capital italiana) foi esvaziada para uma grande limpeza, em preparação para o Ano Jubilar da Esperança do Vaticano.

Mas a Trevi não é a única fonte em Roma, e outra, que esteve fechada durante um período de sete meses para restauração, acaba de reabrir: a Fonte dos Quatro Rios, na encantadora Piazza Navona, a apenas cinco minutos a pé do Panteão, projetada pelo mestre do Barroco Gian Lorenzo Bernini. Reabriu no dia 19 de Dezembro, com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, a ligar a água.

Fechada para uma limpeza pré-jubileu, os restauradores foram encarregados de remover o calcário e as algas, além de tratar os danos causados pela poluição e pelos depósitos minerais que se acumularam desde a sua última restauração, há duas décadas.

Mas por que é que esta fonte é tão especial? Segundo Claudio Parisi Presicce, responsável pelo património cultural de Roma, a Fonte dos Quatro Rios é tão vital para a cidade como a Fonte de Trevi, e foi construída para um jubileu histórico em 1650. Outras três fontes – a que está em frente ao Panteão, assim como a Fonte de Neptuno e a do Moro (que ficam em cada extremidade da Piazza Navona) – tiveram as suas restaurações concluídas em Novembro.

Claramente, há muitos lugares em Roma que estão a receber um tratamento à medida para este ano tão importante – podem ler mais sobre o Ano Jubilar da Esperança aqui, e por que razão o nomeámos como a melhor coisa para fazer no mundo em 2025.