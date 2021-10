Obras na Garagem Lis desenterram vestígios do Real Colyseu de Lisboa

Classificada como Imóvel de Interesse Público, a Garagem Lis foi construída no início dos anos 30 do século passado, no local do então recentemente demolido Real Colyseu de Lisboa, onde se estreou o cinema em Portugal. Agora está a ser transformada num supermercado e, durante as obras, foram encontrados vestígios da antiga sala de espectáculos.

©Arquivo Municipal de Lisboa/ Eduardo Alexandre Cunha Real Colyseu de Lisboa

Em declarações à agência Lusa, Arlete Figueira, arqueóloga da ERA Arqueologia contratada para a obra em curso, avança que os trabalhos revelaram a zona onde se realizavam os espectáculos de ópera e teatro, tornando visível um dos anéis de suporte do antigo coliseu que preserva parte do estuque pintado. Foram ainda descobertos restos de madeira que sobreviveram todos estes anos.

Os achados estão já catalogados e serão soterrados, após aprovação da Direção-Geral do Património Cultural, embora protegidos por uma camada de geotêxtil que os irá preservar tal como agora se encontram. É ainda possível que seja feito um espaço museológico no edifício.

