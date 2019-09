Observatório Astronómico de Lisboa abre portas para uma noite grátis

Este ano, comemora-se o centenário do eclipse solar total de 1919 e o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço propõe observações com telescópios, visitas guiadas e uma palestra dedicada ao lado brilhante do Universo. O programa de festas está marcado para esta sexta-feira, 6 de Setembro, a partir das 21.30, no Observatório Astronómico de Lisboa.

No dia 29 de Maio de 1919, observou-se um eclipse total de relevância história, com quase sete minutos de duração. Graças a fotografias tiradas ao fenómeno, foi possível confirmar uma das previsões da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein. Um século depois, a nossa visão do Universo é consideravelmente mais vasta. O astrónomo americano Edwin Hubble mostrou entretanto que a nossa galáxia é apenas uma num imenso oceano cósmico povoado por outras galáxias. Para celebrar o eclipse, mas também todo o progresso científico feito até agora, o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço abre as portas do Observatório Astronómico de Lisboa, a 6 de Setembro, para uma palestra sobre “O Lado Brilhante do Universo”, às 21.30, seguindo-se mais actividades grátis para toda a família.

“O que sabemos hoje sobre estas ilhas de luz, que em vastos grupos se distribuem pelo espaço até onde os instrumentos astronómicos alcançam? Como se formaram as galáxias e qual foi a sua história vivida em conjunto? Terminaremos o ciclo “100 anos de espaço-tempo” com uma viagem a este lado brilhante do Universo”, lê-se em comunicado de imprensa.

O evento – parte da exposição “E3 – Einstein, Eddington e o Eclipse”, enquadrada no projecto Eddington @ Sundy: 100 anos depois – arranca às 21.30, com uma palestra de José Afonso, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Seguem-se três visitas guiadas (às 23.00, às 23.30 e às 00.00), mediante inscrição prévia no local, e observações astronómicas em contínuo ao longo da noite, das 21.30 às 00.30.

Todas as actividades são gratuitas, mas a participação na palestra está limitada ao número de lugares disponíveis.

+ Os melhores sítios para ver as estrelas em Lisboa