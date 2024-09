Oeiras Airshow aterra na Praia de Santo Amaro (e traz um padre DJ)

É no próximo fim-de-semana, 28 e 29 de Setembro, que a Praia de Santo Amaro recebe o Oeiras Airshow. Durante dois dias de pura adrenalina, o município de Oeiras será palco de acrobacias aéreas e manobras executadas por pilotos de diferentes áreas do globo, actividades como slide, insufláveis e escalada, e ainda, momentos musicais.

Direccionado para toda a família, o evento de entrada livre arranca às 11.00 do dia 28, sábado, com a abertura de expositores. Depois disso, por volta das 14.00, segue-se a abertura das actividades (slide, insufláveis e escalada) e começa também o espectáculo pelos ares da Praia de Santo Amaro. Dele fazem parte nove equipas acompanhadas, cada uma delas, das suas aeronaves. A música O DJ começa a tocar às 19.30.

No domingo, 29, a dose repete-se mas com uma estrela no cartaz. O DJ Padre Guilherme, depois de um Verão que passou por Ibiza, pisa o palco do Oeiras Airshow às 20.00.

Pode consultar todos os detalhes da programação no site do município de Oeiras.

Praia de Santo Amaro (Oeiras). 28-29 Set. Sáb-Dom 11.00-23.00. Entrada livre

