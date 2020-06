Oeiras dá as boas-vindas ao Verão com concertos de piano grátis

O Festival Internacional de Piano de Oeiras vai ser um dos primeiros festivais de música clássica ao vivo no pós-confinamento. Arranca na terça-feira, 7 de Julho, pelas 19.00, com um concerto da premiada pianista Teresa da Palma Pereira, que interpretará peças de Mozart, Debussy e Stravinsky. À excepção da sessão de abertura, todos os recitais decorrerão aos domingos, às 18.00, até 2 de Agosto. A entrada é livre.

No primeiro domingo da programação, a 12 de Julho, é a vez de Jan Michiels tocar Bach e Beethoven. Segue-se Grigory Gruzman, que vai interpretar Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Tchaikowsky e Gulda, no dia 19. O pianista russo-germânico, com uma notável carreira internacional, integra o Trio Shostakovich e é director do Instituto de Instrumentos de Teclado da Academia de Música de Weimar.

O festival conta ainda com a presença do italiano Angelo Arciglione, a 26 de Julho, e de Valentina Lisitsa, que toca no concerto de encerramento, pela 18.00 de 2 de Agosto. A organização descreve a pianista como a “primeira estrela do Youtube da música clássica”.

À semelhança das edições anteriores, esta contará também com masterclasses, destinadas a jovens pianistas e alunos avançados de escolas portuguesas e estrangeiras, a decorrer no Palácio da Flor da Murta. Para assistir aos concertos, deverá levantar bilhete à entrada do Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, no dia dos recitais.

+ Dez concertos para piano que precisa de ouvir

Share the story