Oeiras presta tributo à escritora Natália Correia com evento gratuito

Natália Correia nasceu na Fajã de Baixo, nos Açores, a 13 de Setembro de 1923. Agora, para assinalar o centenário do seu nascimento, o Município de Oeiras junta-se à Associação Luchapa para homenagear a escritora e poetisa portuguesa. A iniciativa terá lugar na Livraria Verney, às 21.00.

A ideia é aproveitar para reunir o maior número de pessoas numa conversa sobre o pensamento e as “causas maiores” de Natália Correia, que traçou novos caminhos no panorama cultural nacional: “a sua luta sem tréguas pela liberdade, pela dignidade do Homem e pela paz, bem como contra a ditadura, o obscurantismo, a pequenez e a mediocridade”, como se lê na apresentação do evento.

Com coordenação de Margarida Almeida, o programa conta com a participação de José Zaluar, Miguel Partidário, Ricardo Belo de Morais, Fernando Rodrigues, Francisca Patrício e Luísa Lisboa, entre muitos outros. A entrada é gratuita, mas está sujeita à capacidade da sala.

Livraria Verney (Oeiras). 13 Set (Qua). 21.00. Entrada livre

