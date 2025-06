Oeiras recebe homenagem a Bach e Ravel em festival de piano gratuito

Com uma programação centrada na obra de Johann Sebastian Bach e de Maurice Ravel, o Festival Internacional de Piano de Oeiras (FIPO) acontece no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, entre os dias 29 de Junho e 27 de Julho. Os espectáculos são de entrada gratuita, mediante inscrição prévia, e decorrem sempre aos domingos, às 18.00.

Na sua oitava edição, os organizadores apostam em nomes consagrados do panorama internacional e prestam homenagem a figuras marcantes da história da música erudita em Portugal. Entre os destaques da edição de 2025 estão as estreias em Oeiras da canadiana Angela Hewitt, reconhecida como uma das maiores intérpretes de Bach, e do francês Bertrand Chamayou, director artístico do Festival Ravel, em França. A estes juntam-se Tiffany Poon, pianista de Hong Kong com milhões de visualizações online, que se apresenta pela primeira vez em Portugal, e o jovem prodígio israelita Yoav Levanon, de 21 anos.

A abertura está a cargo de Teresa da Palma Pereira, directora artística do festival, que sobe ao palco a 29 de Junho com um programa que atravessa vários períodos da história da música, de Mozart a Falla. Nessa sessão, será ainda feita uma homenagem ao guitarrista Piñero Nagy, figura central do Festival de Música do Estoril, que ajudou a divulgar centenas de obras inéditas em Portugal.

A programação segue com Tiffany Poon no dia 6 de Julho, com peças de Schumann, Debussy e Ravel. Bertrand Chamayou actua a 13 de Julho, num recital dedicado aos 150 anos do nascimento de Ravel, onde interpretará “Gaspard de la Nuit” e obras de Liszt, Schumann, Glinka e Balakirev. Angela Hewitt apresenta as “Variações Goldberg” a 20 de Julho, integrando a digressão dos 50 anos da sua carreira. O encerramento fica a cargo de Yoav Levanon, a 27 de Julho, com um programa ecléctico que inclui Couperin, Rachmaninov, Chopin, Schumann e Ravel.

Além dos recitais, o festival promove masterclasses conduzidas por Teresa da Palma Pereira e Bertrand Chamayou, que esgotaram rapidamente e contam com participantes vindos de países como Suécia, Japão, Alemanha, Espanha e Portugal. Estão ainda previstos cursos de iniciação ao piano para todas as idades.

Auditório Ruy de Carvalho (Carnaxide). 29 Jun-27 Jul (Dom) 18.00. Entrada gratuita

