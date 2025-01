Ofício Supper Club, ou como um restaurante se reinventa a cada três meses

No Chiado, Hugo Candeias receberá chefs que durante três dias apenas criarão a meias menus exclusivos. O espanhol Inãki Bolumburu, que ainda há pouco tempo recebeu a distinção de uma faca no The Best Chef Awards, é o primeiro convidado, já em Fevereiro. De 11 a 13, os dois chefs partilharão a cozinha, antecipando-se três noites bem animadas e, provavelmente, irrepetíveis.

“O objectivo é fomentar a sinergia entre diferentes cozinheiros, com abordagens técnicas distintas. Com isto, vamos trazer ao Ofício uma experiência complementar à habitual, permitindo aos nossos clientes desfrutar de noites diferenciadas, onde poderão provar um menu exclusivo com referências de ambos os chefs”, contextualiza Hugo Candeias. “Do nosso lado há uma adaptação total ao chef convidado, dando-lhe liberdade criativa, no sentido de se conseguir um resultado efectivamente inovador e integrado entre as partes. Além disso, é uma oportunidade para se criarem momentos de aprendizagem junto da nossa equipa, que bebe da experiência e know how de quem nos visitar”, acrescenta ainda o chef do Ofício.

Iñaki Bolumburu é o responsável por dar o tiro de partida deste Ofício Supper Club e não é um acaso. Lisboa não é estranha ao chef, que deu especialmente nas vistas com o extinto Contrast, o restaurante num barco em Amesterdão. Em 2020, Bolumburu chegou a participar na residência do colectivo de chefs We Are Ona no hotel The Art Gate – bem pertinho do Ofício.

Os jantares arrancam sempre às 20.00 e os lugares são limitados, até porque só há um turno. O menu, que contará com quatro pratos de cada cozinheiro, tem o valor de 85€, na sala, ou 65€, na barra. O wine pairing tem o preço de 25€. Falta agora saber que chef internacional se seguirá no próximo trimestre.

