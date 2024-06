Oh lá lá. A próxima Festa do Cinema Francês vai pôr-nos a “rir à grande e à francesa”

Entre 3 de Outubro e 30 de Novembro, Lisboa recebe mais uma edição da Festa do Cinema Francês, em cena na cidade há um quarto de século. Este ano há novidades na programação, com destaque para novas secções: Rir à Grande e à Francesa, exclusivamente composta por filmes de comédia; e Uma Língua, Múltiplos Olhares, com obras que resultam de co-produções entre a França e a Bélgica.

As novidades juntam-se aos clássicos de sempre, como a secção Cinema à Mesa, com filmes dedicados à gastronomia; a CineJovem composta por filmes dedicados ao público mais novo; a Segunda Chance, conhecida pela reposição de filmes que já passaram pelas salas. Sem contar com as habituais antestreias de obras recentes que brevemente estreiam nas salas portuguesas, filmes inéditos ou produções que ainda não têm distribuição assegurada em Portugal.

E em Novembro a Festa do Cinema Francês, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, vai também incluir na programação uma retrospectiva integral da obra do cineasta Chris Marker (1921-2012). Mais de meia centenas de filmes e vídeos, entre curtas e longas-metragens, a exibir na Cinemateca, recordando a obra essencialmente documentarista de Marker, desenvolvida ao longo de seis décadas e composta por filmes como Sans Soleil (1982) ou Level Five (1995).

Cinema São Jorge. 3 a 13 de Outubro; Cinemateca Portuguesa. 2 a 30 de Novembro

