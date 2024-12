Oh My Dog! Esta nova loja portuguesa quer melhorar a vida dos nossos cães

O ano de 2014 foi de viragem para João Vinagre. Mudou-se de Londres para Nova Iorque e adoptou Brooklyn, um pequeno schnauzer. "Resultado: a minha vida mudou completamente", começa por assinalar o empresário português, com carreira feita na área da banca. "Desde o início que senti que era bastante difícil, mesmo nos Estados Unidos, encontrar produtos sustentáveis, interessantes, esteticamente bonitos, produtos que fossem bons para o cão. Foi aí que surgiu esta ideia. Comecei a namorar e a estruturar esse projecto, provavelmente de uma forma um pouco intuitiva, muito ligada ao que me fazia sentido oferecer aos meus cães e que não encontrava", explica João.

Mais do que uma loja de produtos para cães, a OhMyDog&Co nasceu para "elevar o papel do cão na sociedade". "E, sobretudo, para criar uma comunidade informada e consciente. Tudo o que apresentamos tem uma função prática e específica que resulta no melhoramento da qualidade de vida do cão e do relacionamento e do cão com o ser humano", adiciona.

Com um pé no segmento do luxo, a plataforma começou por funcionar exclusivamente online. Na escolha das marcas, pesaram três critérios: a sustentabilidade e as políticas de responsabilidade social às quais estão associadas, a exclusividade, ou seja, o facto de não estarem ainda em Portugal, e terem como principal missão o bem-estar canino. "É um projecto que se pode adaptar a qualquer tipo de mercado, mas que eu estruturei concretamente para o mercado português", refere João.

Depois de Brooklyn veio Zé e o projecto ganhou um novo impulso. Mais do que uma loja online, João queria interagir cara a cara com outros donos de cães e dar-lhes a oportunidade de ver os produtos ao vivo, tocar-lhes, experimentá-los nos seus animais e partilhar experiências. "Uma comunidade é criada, sobretudo, com interacção. As relações neste sector também passam muito pelo aconselhamento e pela confiança que se estabelece entre as marcas e os donos dos cães. E há sempre uma necessidade de contacto físico, de experimentar o produto. Há cães de inúmeras espécies, vários tamanhos e completamente diferentes fisiologicamente", responde ainda.

O 8 Marvila, no Poço do Bispo, foi o local escolhido para receber os primeiros expositores físicos da OhMyDog&Co. "A ideia é ter marcas e a produtos que são duráveis, que são high end, mas que também podem ser acessíveis", resume. Saltam à vista os produtos da alemã Cloud7, com coleiras em pele, trelas, camas, almofadas e brinquedos, mas também os da austríaca Molly & Stitch, que produz os seus acessórios de forma artesanal. Da Botanical Bones chegam biscoitos veganos para cães e da Lila Loves It os últimos lançamentos de produtos de higiene canina. Os preços vão dos 5€ aos 360€.

Por enquanto, o universo de marcas foca-se sobretudo no centro e no norte da Europa, mas o objectivo de João é incorporar também etiquetas nacionais e, futuramente, criar uma marca própria. Outro dos planos passa por abrir novos pontos de venda, com Cascais e Porto no topo da lista. Enquanto esta boutique canina de extremo bom gosto não avança para outros território, pode sempre fazer-lhe uma visita em Marvila. Mesmo que não encontre o que procura, conte sempre com dois dedos de conversa sobre os grandes protagonistas, os cães.

Praça David Leandro da Silva, 8 (Marvila). Qui-Dom 12.30-20.00

