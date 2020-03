Olívia, a nova hamburgueria virtual do grupo Sea Me

O novo projecto do grupo Sea Me surge como uma resposta à pandemia: a Olívia não tem espaço físico e está em exclusivo na plataforma Uber Eats.

O grupo Sea Me fechou todos os seus restaurantes em Lisboa na última semana, mantendo apenas em funcionamento as entregas do Prego da Peixaria, habitué no mundo do delivery. Tirando partido, também, deste conhecimento, criaram a marca Olívia, com nove hambúrgueres muito diferentes entre si, com ingredientes frescos e uma entrega rápida – dentro do possível. Afinal, desde que estamos todos em casa, ir almoçar ou jantar “fora” significa, muitas vezes, encomendar comida e isso pode acarretar atrasos.

Chegam embalados numa caixa às riscas amarelas, bem acondicionado com batatas fritas de um lado e o hambúrguer do outro. O pão é sempre um brioche que chega tostadinho q.b, portanto terá só de escolher qual o hambúrguer que mais lhe convém. Há opções mais tradicionais, como o Classic, com hambúrguer, cebola roxa, alface e molho BBQ (7,50€), o Bacon, com cebola frita, bacon, ovo estrelado, alface, queijo cheddar e molho BBQ (8,50€) ou o Cheese, com picles, queijo cheddar, alface, tomate, cebola roxa e ketchup (8,50€).

As propostas continuam com o Chicken, com frango panado, molho césar, cebola frita e queijo parmesão (7,50€), o Mushroom, com cogumelos salteados em molho inglês bem acondicionados no topo do hambúrguer, compota de cebola e moscatel e queijo de Azeitão (8,50€) ou o mais fresco Avocato com coxa de frango, abacate, tomate, cebola roxa, alface e molho de iogurte (8€).

Para os mais exóticos há o Spicy (8€) ou o Thai, com frango e molho aioli (8€). Há também um vegetariano, que substitui o hambúrguer de carne por tofu, cogumelos salteados em sumo de laranja, maionese, picles, cebola roxa e espinafres (7,50€).

A hamburgueria virtual começou a sua operação esta terça-feira, 17 de Março, com entregas num raio de 3 quilómetros em redor do Chiado e Alvalade e ao longo dos próximos dias estende a operação até Algés.

As entregas são feitas de segunda a quinta-feira, entre as 12.30 e as 15.30 e entre as 18.30 e as 22.30. Aos sábados e domingos, o horário de entrega é ininterrupto.

