‘On Falling’. A premiada estreia de Laura Carreira chega a Portugal

Laura Carreira é emigrante. Vive na Escócia há 12 anos, desde que para lá rumou com o objectivo de se formar em realização. Durante algum tempo foi trabalhadora-estudante e foi no país mais a norte do Reino Unido que acabou por encontrar o seu. Duas curtas-metragens depois, ambas premiadas (The Shift e Red Hill), Laura Carreira escreveu e realizou a sua primeira longa-metragem, de seu nome On Falling, que tal como as obras anteriores se foca no tema do trabalho, em particular da exploração laboral, das dificuldades financeiras do mundo actual e do isolamento social que daí pode resultar. On Falling estreia nas salas de cinema portuguesas esta quinta-feira, 27 de Março.

Aurora é emigrante. Vive na Escócia não sabemos desde quando. É preparadora de encomendas num grande armazém, partilha um apartamento com estranhos e não tem amigos, nem vida social. Não tem tempo, mas também não tem muito dinheiro. E talvez já não saiba muito bem quem é. Tem um telemóvel que lhe vai proporcionando uma janela para o mundo. Aurora é também a personagem principal de On Falling, protagonizada pela actriz portuguesa Joana Santos, que se destacou num casting com cerca de 600 pessoas.

©DR Joana Santos, em 'On Falling'

“[A Joana] conseguia segurar os momentos de pausa, que tinham, não sei, um lado mais tímido, que era muito interessante, obviamente, para a Aurora”, explica Laura Carreira à Time Out, numa entrevista que será publicada na íntegra na próxima edição em papel da Time Out, no próximo mês de Abril. “A Joana é uma actriz excelente, [...] foi uma colaboração muito positiva e também acho que entrou no projecto com uma empatia muito grande pela personagem e eu precisava de alguém que entendesse a Aurora. E com a Joana, desde o início, senti que ela entendia”, acrescenta a realizadora.

É uma obra que não tem uma estrutura muito comum ou, se quisermos, comercial. E tem coleccionado críticas bastante positivas, em parte relacionadas com o realismo com que é contada a história, também fruto de testemunhos que Laura Carreira recolheu ou que ela própria viveu ou testemunhou. “Este filme, especialmente por causa dos relatos que recebi, acho que se tornou mais sombrio do que eu estava à espera", diz Laura Carreira, uma cineasta decidida a explorar um tema que não tem encontrado espaço na sétima arte, pelo menos de uma forma mais conectada com a realidade. Uma ironia, já que o trabalho ocupa a maior parte do tempo das pessoas no mundo real. "Mas acho que [o meu trabalho] vai ser sempre muito à volta destas inquietações. É muito difícil para mim não olhar para elas."

Em Setembro, On Falling venceu a Concha de Prata para Melhor Realização no Festival de San Sebastián, no País Basco, onde também recebeu uma Menção Especial atribuída pela RTVE (Radiotelevisão Espanhola), uma das distinções do Prémio Otra Mirada, que tem por objectivo colaborar para a eliminação de vários tipos de discriminação e promover a igualdade. No Reino Unido, o filme foi galardoado com o Prémio Sutherland para Melhor Realização, durante o London Film Festival, organizado pelo British Film Institute. A interpretação de Joana Santos também tem despertado interesse, tendo recebido os prémios de Melhor Actriz no Festival Internacional de Cinema de Salónica (Grécia) e no Festival Premiers Plans d'Angers (França).

On Falling. Estreia a 27 de Março

📯Não foi por falta de aviso. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram