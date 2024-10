Onde é filmada a temporada 4 de ‘Outer Banks’? Os locais de rodagem que pode visitar na vida real

Os fãs de Outer Banks não precisam de ser lembrados de que a nova temporada – ou a primeira parte dela, pelo menos – chegou à Netflix. Devido à sua enorme e apaixonada base de fãs, a série de romance e aventura é já um ponto de paragem obrigatória em qualquer lista das melhores séries de televisão de 2024. Mas depois de uma viagem às Caraíbas e à Amazónia na terceira temporada, os Pogue regressam a casa para a quarta temporada. Mas por quanto tempo? Faça uma viagem pelos locais mais recentes da série.

O que acontece na nova temporada?

A terceira temporada, repleta de acção, foi como se Lost – Perdidos se encontrasse com Os Salteadores da Arca Perdida, com naufrágios, raptos, tesouros e uma viagem à selva da América do Sul. Houve lágrimas, risos, engate e algumas personagens importantes foram eliminadas (spoiler alert: RIP Ward e Big John). Que mais se pode querer de um pedaço de escapismo para jovens adultos da Netflix?

Mas calma! A quarta temporada está aqui e há mais romance, perigo e reviravoltas no enredo. Desta vez, passaram-se 18 meses e os Pogue estão no rasto de outro tipo de tesouro. Kiara (Madison Bailey) e JJ (Rudy Pankow) são agora um casal, e Cleo (Carlacia Grant) e Pope (Jonathan Daviss) também actualizaram o seu estado civil para “apaixonadinhos”, com John B e Sarah (Madelyn Cline) a completar o grupo.

A pandilha está de volta às Carolinas e a montar o acampamento na Poguelândia 2.0, um novo refúgio a partir do qual gerem uma empresa de excursões e uma loja de iscos. Mas, quando o misterioso Wes Genrette (David Jensen) seduz o grupo com uma nova proposta de caça ao tesouro, lançam-se em mais perigosas aventuras.

Onde foi filmada a temporada 4 de Outer Banks?

Surpreendentemente, a série não utiliza nenhum local da vida real em Outer Banks, a cadeia de ilhas que dá nome à série, situada na Carolina do Norte, EUA. A cidade fictícia de Kildare Island é uma amálgama de locais das Carolinas, sendo a quarta temporada a primeira vez que Outer Banks é filmada em locais da Carolina do Norte.

Aqui está um resumo de alguns dos locais da vida real vistos na quarta temporada de Outer Banks:

As cenas filmadas na loja 7-Eleven, no episódio de abertura da quarta temporada, foram, na verdade, filmadas na Crosby's Fish & Shrimp Company, em Charleston;

As cenas da corrida de Enduro foram filmadas em dois sítios diferentes, com Kure Beach, na Carolina do Norte, a ser utilizada para o segmento da praia, e Copperhead Ranch, em Rocky Point, Carolina do Norte, para a secção da floresta;

Blackstone Manor é a casa senhorial de Wes Genrette, e a propriedade de Charleston, Sandfly Bluff, foi utilizada para as filmagens exteriores. As cenas interiores foram rodadas na Admiral’s House em North Charleston;

O episódio três inclui uma cena em que JJ e Kiera saltam de um cais, com o Crystal Pier em Wrightsville Beach, Carolina do Norte, a servir de cenário real;

O Rockfish Bar no episódio dois é o Bowens Island Restaurant, localizado em Charleston;

As cenas do episódio cinco no cemitério da igreja foram filmadas na Circular Congregational Church de Charleston, com cenas interiores a serem rodadas na vizinha Unitarian Church.

A segunda parte da quarta temporada verá o grupo aventurar-se no estrangeiro, a partir de filmagens que decorreram em Marrocos durante um mês no início de 2024. A cidade costeira de Essaouira serviu de cenário para episódios cheios de acção.

Como posso ver e quando é que a quarta temporada é lançada?

Pela primeira vez, a estreia de uma nova temporada de Outer Banks divide-se em duas partes. Pode ver os primeiros cinco episódios na Netflix agora mesmo, mas terá de esperar até 7 de Novembro para ver os cinco episódios finais.

Quem faz parte do elenco da nova temporada de Outer Banks?

A maioria dos OB OGs está de volta para a quarta temporada: Chase Stokes é o líder dos Pogue, John B Routledge. Madison Bailey é Kiara, namorada de JJ de Rudy Pankow, que é a melhor amiga de John. Carlacia Grant faz de Cleo e Jonathan Daviss é o seu namorado Pope, o cérebro residente dos Pogue.

Haverá uma temporada 5 de Outer Banks?

Ainda não se sabe se haverá uma quinta temporada, mas sendo uma das séries mais populares da Netflix não seria surpreendente. O showrunner Jonas Pate já tinha delineado o seu plano para uma série de quatro a cinco temporadas.

