Onde estão os pirilampos da Serra de Sintra no Outono?

Quando se fala de pirilampos, todos pensamos no mesmo: aquelas luzinhas a piscar nas noites quentes de Verão. Mas, e no resto do ano, onde andam os pirilampos? É a essa pergunta que a Parques de Sintra quer responder com a actividade "Vamos conhecer os pirilampos... No Outono". As sessões já estão marcadas, para 11 de Outubro, às 18.30, e 8 de Novembro, às 18.10, na Tapada e no Parque de Monserrate. Gonçalo Figueira, investigador na área da bioluminescência, é quem vai explicar tudo ao longo de uma hora e meia. A sessão começa dentro de uma sala, mas cedo parte para o ambiente florestal, onde os participantes vão à procura das larvas de pirilampo.

Levantemos já uma ponta do véu. Embora seja no Verão, durante o período de acasalamento, que os pirilampos são muito luminescentes, no Outono, as larvas ainda têm algum brilho. Como a actividade é conduzida por um especialista no tema, os participantes vão ficar a saber tudo sobre o ciclo de vida deste insecto, mas também muitos outros factos sobre vários organismos bioluminescentes.

Se é daquelas pessoas que fica deslumbrada com a beleza da serra no Outono, saiba que a Parques de Sintra tem também duas visitas guiadas marcadas para dia 5 de Outubro, sábado: uma às 10.30, “O Outono no Parque da Pena”, que percorre este parque encomendado por D. Fernando II, e outra às 15.00, “Visita guiada a Monserrate - O outono no Jardim”.

"Vamos conhecer os pirilampos... No outono". Ponto de enconto: entrada do Parque de Monserrate. 11 Out 18.30, 8 Nov 18.10. Bilhetes:10€ adulto/ 8€ jovem (6-17 anos). Comprar aqui.