“One more time”? Filme dos Daft Punk regressa aos cinemas para sessão única

Foi em 2021 que os Daft Punk anunciaram o seu (trágico) fim. Apesar do hiato se manter em vigor, o duo francês continua a ser uma constante nas nossas vidas. "Veridis Quo" pode ser ouvido nas nossas televisões, numa publicidade da Chanel – realizada por Luca Guadagnino – e, agora, vamos poder matar saudades do grupo no grande ecrã.

Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, filme de animação que ilustra Discovery (2001), segundo álbum do conjunto, vai regressar aos cinemas, a 12 de Dezembro, para uma sessão única. Em Portugal vai ser exibido através da UCI Cinemas e os bilhetes podem ser adquiridos a 13 de Novembro.

A longa-metragem estreou-se em 2003, fruto de uma colaboração entre os produtores e o influente realizador japonês de anime Leiji Matsumoto (conhecido pela criação de óperas espaciais como Space Battleship Yamato e Galaxy Express 999).

Interstella 5555 conta a história do rapto de uma banda de extraterrestres por um humano com planos sinistros. O filme foi adaptado em videoclipes para as várias músicas de Discovery, como os clássicos "Harder, Better, Faster, Stronger" ou “One More Time”.

Após a exibição do filme, serão exibidos diversos vídeos do conjunto formado por Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo realizados por cineastas como Spike Jonze, Michel Gondry, Seb Janiak, Roman Coppola e Warren Fu.

Neste contexto, os Daft Punk vão lançar uma nova edição limitada de Discovery, que terá disponível 5555 vinis dourados. Intitulada Interstella 5555 Edition, esta versão inclui ainda o design original da edição japonesa, que inclui os personagens do filme (esta mudança já pode ser comprovada no Spotify), t-shirts, hoodies ou tapetes para o gira-discos.

Estas sessões inéditas de longas-metragens de música têm se tornado eventos especiais celebrados por fãs. Em Setembro do ano passado, Stop Making Sense foi exibido numa sessão única na sala IMAX do Centro Comercial Colombo. Completamente esgotada, a sessão de visionamento do filme-concerto dos Talking Heads foi um sucesso, com espectadores a saltarem das cadeiras para dançarem ao som das músicas favoritas da banda liderada por David Byrne.

Os filmes feitos a partir de concertos têm sido um fenómeno de bilheteiras. No ano passado, Taylor Swift: The Eras Tour, que acompanha a mais recente digressão da cantora de “Blank Space” lucrou mais 200 milhões de euros em cinemas à volta do globo.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X