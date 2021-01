Onyria Quinta da Marinha Villas é o primeiro membro português do site PetsPyjamas

O Onyria Quinta da Marinha Villas, em Cascais, acaba de se tornar pet friendly. É a primeira estrutura hoteleira portuguesa a fazer parte do PetPyjamas, um site para viajantes com animais de companhia.

Numa altura em que viajar com os animais de companhia é já considerada uma das maiores tendências na indústria do turismo, o Onyria Quinta da Marinha Villas, em Cascais, torna-se o primeiro membro português do PetPyjamas, uma plataforma dedicada a viagens dog friendly, e apresenta um novíssimo serviço de petsitting.

“O grupo pretende oferecer, nas villas integradas neste complexo turístico, uma experiência completa para descansar, revitalizar, ou mesmo trabalhar remotamente: dentro e fora de casa, entre espaços verdes e os tons terracota das paredes exteriores. Mas sempre com o conforto e tranquilidade de ter consigo o amigo de quatro patas”, lê-se em comunicado da unidade hoteleira, que oferece ainda 30% de desconto em estadias mais longas.

Com diferentes tipologias (T1 e T2) disponíveis, as villas, com kitchenette e espaços amplos, estão preparadas para receber os hóspedes em teletrabalho, quer no interior como no exterior, a partir dos jardins e terraços, onde também poderá fazer as suas refeições – o restaurante Rocca, que está a trabalhar em regime de take-away e entrega à porta das villas, garante ainda piqueniques ao ar livre. As instalações dispõem também de taças de água e comida para os seus animais, bem como serviços de petsitting, banhos e tosquias.

+ Caixas de subscrição para animais (e para os seus donos)

+ Hotéis que aceitam animais de estimação em Portugal