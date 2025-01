Onze anos depois, Rolling Stones vão regressar a Portugal

Não é todos os dias que temos a oportunidade de ver uma instituição do rock ‘n’ roll ao vivo. Os Rolling Stones vão actuar em Lisboa, a 20 de Maio, onde irão apresentar a sua mais recente digressão, a Hackney Diamonds Tour, uma das mais rentáveis de sempre, tendo já gerado 225 milhões de euros de lucro.

A notícia foi avançada pela Blitz, que informou que, nos próximos dias, a banda de Mick Jagger e Keith Richards deverá anunciar oficialmente o concerto, assim como o local onde acontecerá o espetáculo. No entanto, uma vez que esta digressão vai levar os Rolling Stones a pisar relvados de diversos estádios à volta do mundo, o meio de comunicação português especula que o concerto deverá acontecer no Estádio da Luz.

A última vez que a banda de “You Can't Always Get What You Want” e “(I Can't Get No) Satisfaction” esteve em Portugal foi no Rock in Rio Lisboa, em 2014. A primeira vez aconteceu em 1990, no Estádio José Alvalade, seguida de outro no mesmo local, em 1995. Depois, tocaram no Estádio Cidade de Coimbra, em 2003, no Estádio do Dragão, no Porto, em 2006, e no Estádio Alvalade XXI, em 2007.

Este concerto surge no contexto da apresentação de Hackney Diamonds (2023), um trabalho bastante elogiado pela crítica. “Não precisavam de fazer isto, são os Rolling Stones. Não precisam de uma desculpa para actuar em estádios”, escreveu Chris Deville da NME. “Não havia nenhuma necessidade urgente para fazerem um novo álbum. A única razão para Mick, Keith e Ronnie fazerem Hackney Diamonds é porque eles queriam. Estou feliz por tomarem esta decisão, é um bom disco. Não vai ser um novo capítulo brilhante no catálogo da banda à la Bob Dylan com Rough And Rowdy Ways, mas é um álbum que poderia ter sido um desastre e uma vergonha e, em vez disso, é genuinamente agradável”, elogia o crítico.

Quando marcarem presença em Portugal, Mick Jagger e Keith Richards vão ter 81 anos, e Ronnie Wood terá 77.

