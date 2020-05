Open4Business: descubra o que está aberto na sua área de residência

Com o plano de desconfinamento em acção, há serviços a retomar actividade – e essa informação está a ser recolhida e disponibilizada na plataforma Open4Business. Até ao momento há cerca de mil registos em todo o país.

Sabe quais as lojas já abertas perto da sua área de residência? A plataforma Open4Business permite aos consumidores pesquisar quais os estabelecimentos comerciais abertos em Portugal, bem como os seus novos horários de funcionamento. A informação é verificada por voluntários da VOST Portugal e o acesso pode ser feito através de um mapa ou de uma lista.

Por um lado, a iniciativa permite disponibilizar aos empresários – independentemente do seu sector ou dimensão – uma ferramenta que ajude a informar todos os cidadãos, de um modo simples, quais os negócios ou serviços já abertos e respectivos horários, com ou sem restrições. Por outro, oferece aos cidadãos informação com dados validados, “evitando assim deslocações em vão ou a uma maior distância do que aquela necessária”, esclarece-se no site governamental Estamos On. A nova plataforma permite o registo de qualquer operador económico, para comunicar os horários de funcionamento da sua actividade.

O projecto Open4Business surge da conjugação de esforços entre a Secretaria de Estado para a Transição Digital e a VOST Portugal, no âmbito do Gabinete de Resposta Digital à Covid-19, coordenado pelo Ministério da Economia e da Transição Digital. A plataforma criada para o efeito encontra-se integrada no portal Estamos On, lançado pelo Governo em meados de Março e que reúne informações práticas para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos efeitos causados pela Covid-19.

