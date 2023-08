Orquestra Filarmonia das Beiras toca a música de ‘Harry Potter e Os Talismãs da Morte’ na Altice Arena

Lisboa vai voltar a ver “The Harry Potter Film Concert Series”. No próximo ano, a 17 de Fevereiro, a Orquestra Filarmonia das Beiras vai interpretar ao vivo a banda sonora composta por Alexander Desplat para o sétimo filme da saga Harry Potter, Harry Potter e os Talismãs da Morte – Parte 1. Ao mesmo tempo, a fita será reproduzida na íntegra em alta definição numa tela de 40 pés.

Desde a estreia mundial do filme-concerto de Harry Potter e a Pedra Filosofal, em 2016, que mais de três milhões de fãs desfrutaram desta iniciativa da marca The Wizarding World, programada para incluir mais de 2973 apresentações em mais de 48 países em todo o mundo até 2025. Em Portugal, no primeiro filme-concerto da orquestra aveirense, liderada pela maestrina Sarah Hicks, estiveram mais de dez mil pessoas na plateia, com centenas delas, pequenas e grandes, envergando capas de feiticeiro, varinhas mágicas e cachecóis de Gryffindor, às riscas amarelas e bordeaux.

“Vencedor do International Film Music Critics Award, do World Soundtrack Award e do Satellite Award para Melhor Orquestra, o compositor vencedor de um prémio da Academia, Alexandre Desplat, criou uma banda sonora subtil, mas cheia de sabor, transportando o público para as aventuras de Harry e dos seus amigos quando a tão temida guerra dos feiticeiros começa”, lê-se em comunicado sobre o filme-concerto. Recordamos que em Harry Potter e os Talismãs da Morte, Harry, Ron e Hermione partem para encontrar e destruir o segredo do poder de Voldemort: as Horcruxes.

Os bilhetes, disponíveis na Blueticket e nos locais habituais, custam entre 31€ (Balcão 2) e 102€ (Plateia VIP Premium). Na compra de quatro bilhetes, tem direito a um desconto de 15%.

Altice Arena. 17 Fev (Sáb). 20.30. 31€-102€

