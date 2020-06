Orquestra Filarmónica Portuguesa celebra Beethoven no Campo Pequeno

O 250.º aniversário do compositor germânico será celebrado este domingo sob direcção do maestro Osvaldo Ferreira.

Beethoven nasceu em 1770. A comemoração do seu 250.º aniversário era para ter sido feita mais cedo, nos Dias da Música, em Abril, mas a pandemia forçou o adiamento do festival para os dias 2, 3, 4 e 5 de Setembro. Agora, com o recomeço das agendas culturais, a celebração vai mesmo acontecer, desta feita no Campo Pequeno, divulgou a promotora Everything Is New.

Este domingo, às 20.00, a Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob direcção do maestro Osvaldo Ferreira, leva a palco duas das mais emblemáticas obras do compositor: a Sinfonia n.º 5, "celebrizada pelo ritmo dos seus primeiros compassos", e o Concerto n.º 5, também conhecido como "Imperador", o último dos concertos para piano e orquestra que Ludwig van Beethoven assinou. Ao piano estará João Bettencourt da Câmara.

Em conformidade com as novas regras de saúde, a lotação do espectáculo será diminuída e é obrigatório o uso de máscara. Os bilhetes custam entre os 10€ e os 12,50€ e podem ser adquiridos no site da promotora, em www.everythingisnew.pt ou no Campo Pequeno, FNAC, El Corte Inglés, Worten, CTT e Agência ABEP.

