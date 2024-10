Orquestra Metropolitana de Lisboa descentraliza música clássica com oito concertos grátis

A música clássica vai ecoar por Lisboa durante mais de um mês. A partir de 10 de Outubro (a próxima quinta-feira) e até 16 de Novembro, a Orquestra Metropolitana de Lisboa leva a cabo um ciclo de oito concertos em palcos espalhados pela cidade – em igrejas, salões, auditórios e jardins das zonas de Alcântara, Areeiro, Campo Grande, Benfica, Lumiar, Estrela, Marvila e Penha de França.

A iniciativa chama-se Sons pela Cidade e a programação inclui obras de Beethoven, Schubert, Haydn e Shostakovich. A entrada é sempre gratuita. A primeira actuação está marcada para as 18.00 de dia 10, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Alcântara. Segue-se o fim-de-semana de 11, 12 e 13 de Outubro com actuações no Areeiro, Campo Grande e Benfica, respectivamente. Na sexta-feira, tem início pelas 21.00 na Igreja de São João de Deus, e no sábado, no mesmo horário, é na Igreja dos Santos Reis Magos. Já no domingo, o concerto tem hora marcada para as 16.00, desta vez no Salão Nobre do Palácio Baldaya.

Em Novembro, há concerto dia 10 (domingo) no Auditório do Templo Radha Krishna, na freguesia de Lumiar, pelas 16.00. No dia 14, quinta-feira, é a vez da Casa do Jardim da Estrela, às 18.00, e no dia seguinte, sexta-feira, 15, fica a cargo do Auditório da biblioteca de Marvila, às 21.00, acolher os elementos da Orquestra Metropolitana de Lisboa envolvidos na iniciativa. O derradeiro concerto acontece a 16 de Novembro, a partir das 17.00, na igreja de Madre Deus, freguesia da Penha de França.

Vários locais (Lisboa). 10 Out-16 Nov, vários horários. Entrada livre

