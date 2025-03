Os 45 anos dos GNR cantam-se nos coliseus de Lisboa e do Porto

Os GNR vão celebrar os 45 anos de carreira com concertos nos Coliseus do Porto e de Lisboa, onde vão apresentar “Operação STOP – Somos Todos Obrigados a reParar” nos dias 18 de Outubro e 7 de Novembro, respectivamente.

Estas lendas da música portuguesa vão revisitar um repertório que atravessa décadas e marcou várias gerações, com temas emblemáticos registados em 12 álbuns de originais, quatro colectâneas e dois discos ao vivo.

Os GNR, formados em 1980, surgiram durante o “boom do rock português” e tornaram-se numa das mais populares e influentes bandas de Portugal, com uma discografia que conta com trabalhos como Independança (1982), Psicopátria (1986) ou Rock In Rio Douro (1992).

Apesar de terem começado num registo mais post-punk, com o então vocalista Alexandre Soares a vociferar malhas como “Portugal na CEE” ou “Sê Um GNR”, entrada de Rui Reininho, em 1981, levou à introdução de um humor e um sarcasmo nas letras que ajudou a elevar o perfil do grupo, cujo núcleo duro conta até hoje com Tóli César Machado e Jorge Romão.

Os bilhetes já estão à venda. Para Lisboa o preço vai dos 25€ aos 55€ e no Porto dos 20€ aos 55€.

Coliseu de Lisboa. 7 Nov (Sex). 25€-55€

