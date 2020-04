Os cocktails da Toca da Raposa agora chegam a casa

O bar de Constança Raposo Cordeiro, no Chiado, começou a entregar cocktails em casa. As entregas são à sexta-feira e as encomendas de segunda a quinta.

Se não pode ir à Toca da Raposa, a Raposa bate-lhe à porta. O bar de Constança Raposo Cordeiro começa esta semana com um serviço de entrega ao domicílio dos seus famosos cocktails.

As encomendas fazem-se de segunda a quinta-feira e as entregas são à sexta-feira, para manter a tradição festiva e “brindar a dias melhores”, comunica o bar que abriu no Verão de 2018.

Para esta semana, Constança preparou dois cocktails especiais “para dar mais sabor a estes dias de distanciamento social”: o Beija-flor (€20), com gin de lúcia lima e sumo de tangerina, maçã, pêra e ananás dos Açores, e o Cervo (€20), com bourbon de cherovia e licor de louro.

Todas as semanas, à segunda-feira, são divulgadas dois novos cocktails nas redes sociais do bar. Haverá sempre um cocktail mais forte e um mais leve. Além destas experiências da mixologista, a Toca da Raposa disponibiliza também para entrega o Gin de Lúcia Lima (€20) e o Vermute da Casa (€15).

As bebidas são entregues em garrafas de 750 ml, para partilhar ou beber sozinho, com ou sem gelo.

