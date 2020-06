Os cocktails de Dave Palethorpe agora bebem-se ao ar livre e em Monsanto

O novo Cinco Woodland abre sexta-feira, em Monsanto, e é o melhor sítio para desconfinar depois do trabalho ou no fim-de-semana com os miúdos.

As discotecas apresentaram na semana passada uma proposta de reabertura à DGS com um plano de medidas de segurança a adoptar, nomeadamente quadrados no chão da pista de dança para garantir a distância e apenas um DJ na cabine. Enquanto as medidas não forem aprovadas e não houver data para a reabertura dos estabelecimentos nocturnos, a melhor maneira de desconfinar com amigos e beber um copo continua a ser ao ar livre. A pensar nisso, Dave Palethorpe, dono do Cinco Lounge, no Príncipe Real, e do Greenhouse, no Parque da Serafina (Monsanto), decidiu trazer o seu bar de cocktails, um dos primeiros de Lisboa, para o meio das árvores.

No Greenhouse, a servir de apoio ao HelloPark, as atenções estavam viradas para os miúdos, com “quantos-queres” para os mais novos criarem a sua bebida personalizada numa lata para depois levarem para casa. Agora, durante a pandemia, são os adultos a precisar mais de um copo. “O Cinco Woodland vai ocupar esse espaço”, explica Dave. “Estamos a funcionar nas primeiras semanas, de sexta a domingo, das três às oito, e se for popular prolongamos.”

Esta é uma maneira de mostrar que o Cinco Lounge ainda está vivo: “sobrevivemos!”. O espaço, todo construído com madeiras reaproveitadas, continua a ter o menu de crianças da Greenhouse, mas está mais virado para os clientes habituais do Cinco, “que agora têm todos filhos”, diz Dave.

Além de um menu reduzido do Cinco Lounge, com margaritas especiais e outros clássicos da casa, como o famoso Finders Keepers, com gin, lima, menta, gengibre e ginger ale e servido numa lata selada, o espaço terá packs de cerveja com gelo a pensar em grupos reduzidos – e até cocktails à pressão, uma novidade que o Cinco Lounge quer implementar em Portugal.

Um sítio perfeito para ir às sextas-feiras depois do trabalho e “fugir ao trânsito”, diz Dave. Ou para deixar os miúdos no fim-de-semana a brincar no Hello Park enquanto bebe um gin tónico. A equipa habitual do Cinco Lounge vai lá estar para o ajudar a matar saudades e a sede.

Parque da Serafina (Lisboa). Sex-Dom 15.00-20.00.

Share the story