Os gelados da nova gelataria de Lisboa são Unicos

A nova gelataria Unico tem as receitas artesanais da Cremeria Funivia de Bolonha. Abriu em Santos e tem mais de 20 sabores cremosos disponíveis.

A Cremeria Funivia, em Bolonha, é um clássico italiano para gelados cremosos e muito frescos. A Unico, em Santos, é uma parceria com esta cremeria italiana e reproduz diariamente a receita artesanal, sem corantes nem conservantes e com 90% dos ingredientes a chegar de Itália.

A principal diferença destes gelados, é a sua textura. “São mais cremosos e frescos e não acumulam cristais de gelo, porque feitos diariamente de forma a conservar a sua máxima pureza, cremosidade e sabor dos ingredientes, ao mesmo tempo que são conservados nas melhores condições. São mantidos a -9, -10 graus enquanto os industriais muitas vezes chegam aos -20”, explicam os responsáveis. Não utilizam corantes nem conservantes nem qualquer outro intensificador de sabor.

A loja em Lisboa, a terceira da marca Unico com o Selo da Cremeria Funivia (existe já em Milão e Londres), é uma parceria entre um dos sócios italianos, Andrea Vitalli, e Carlos Coutinho. Tem dois pisos e uma vitrine onde guardam 20 sabores de gelado.

Têm pistácio, feito com pistácios da Sicília, Bacio, um mix de chocolate e avelãs com avelãs de Piemonte inteiras, o sabor Funivia, com mascarpone e chocolate derretido, o Cremino, com chocolate branco e avelãs ou o sabor da casa L’Unico, um creme de pinhões com pinhões tostados. Há sabores mais frutados, mas todos igualmente frescos, como o Cocco, com nata e flocos de coco a intensificar sabor e textura, o Limone, com limões da Sicília, manga, morango ou o de ananás e gengibre. Todos os gelados da casa são sem glúten e há opções vegan.

Além dos gelados em copo ou cone, há caixas de um a quatro sabores de gelado e também gelato cakes, bolos de gelado para quatro (€20), oito (€30), 12 (€40) ou 16 pessoas (€54).

No Verão, a Unico vai ter também workshops na loja para mestres gelateiros amadores: começa-se pela pasteurização, juntam-se os ingredientes e avança-se para a mantecazione, o processo final a partir do qual o gelado passa de líquido a cremoso.

Aproveite o desconfinamento, sempre ajuizado, para passear de gelado mão.

Avenida D. Carlos I, 92 (Santos). Seg-Qua 13.00-22.00, Qui-Sex 13.00-23.00, Sáb 12.00-23.00, Dom 12.00-22.00.

