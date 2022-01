Os heróis de Mafalda Mota fazem a diferença, mesmo sem capa

O que é ser extraordinário? Superar os nossos medos, estar lá para quem mais precisa, aprender que é ok pedir ajuda. Tudo coisas tão simples mas que, em determinadas circunstâncias, podem fazer a diferença – na nossa vida e na de quem nos rodeia. Mafalda Mota acredita verdadeiramente nisto, no poder de vivermos em paz com as nossas falhas e virtudes, darmos o nosso melhor e inspirar os outros a fazer o mesmo. O seu projecto de ilustração e storytelling, Heróis Sem Capa, nasceu dessa vontade de mostrar ao mundo, em especial ao futuro do mundo, as crianças, que o nosso valor vem de dentro. E que, ao contrário do que possamos pensar, não precisamos de nenhum fato especial nem de super-poderes para sermos, também nós, o herói de alguém.

“Fui fazer um Mestrado em Edição e Publicação, em Barcelona, e tive de desenvolver um projecto para o terminar. Como tenho formação em Design de Comunicação, aproveitei essa mais-valia para toda a conceptualização. Esta é a razão lógica para ter criado os Heróis Sem Capa. Depois há a componente emocional. Na altura, longe de casa, estava de luto pelos meus tios-avós, foi a primeira vez e foi um período difícil. Numa de muitas noites de insónia, tive uma epifania. Quando dei por mim, estava a desenhar os primeiros personagens”, revela Mafalda, antes de nos confidenciar que nunca tinha imaginado fazer da ilustração a sua vida. “Muito menos a infantil”, acrescenta, entre risos. Agora, apaixonada pelo que faz, não consegue conceber o que seria não ter oportunidade de celebrar as histórias de heróis reais, como a surfista Bethany Hamilton e o prémio Nobel John Forbes Nash Jr., através de uma colecção de livros, um blogue e uma página de Facebook muito activa.

Ilustração de Mafalda Mota

Em Barcelona, em 2018, o seu projecto venceu, sob o título original de Héroes sin capa, o segundo prémio extraordinário do Mestrado em Edição e Publicação, atribuído pela faculdade e a CEDRO, entidade de direitos de autor de Espanha. Mas só mais tarde, já em Portugal, é que Mafalda ousou sonhar mais alto e decidiu lançar a tal colecção de livros. Publicado em 2020, pela Cultura Editora, Um Salto Para a Água (12€) apresenta-nos a jovem Bay, que vive numa ilha com os pais, tem uma ligação especial com o mar e faz lembrar a surfista Bethany Hamilton, que viu o seu braço esquerdo amputado na sequência de um ataque de tubarão, em 2003. “Não foi a primeira personagem que desenhei, mas queria começar, por um lado, com uma mulher, porque sou mulher ou identifico-me como tal; e, por outro, com uma protagonista que tivesse uma característica visível que fosse considerada uma diferença.” Para dizer a verdade, há miúdos que nem reparam que Bay também não tem um braço, conta-nos. “O que, se calhar, significa que entenderam a mensagem.”

Se esse primeiro livro foi sobre conseguir fazer qualquer coisa apesar das nossas diferenças, o segundo foi sobre não conseguir e pedir ajuda. Lançado no Verão de 2021, Os Amigos Invisíveis (12€) apresenta-nos Joly, um miúdo com três amigos que só ele consegue ver. A inspiração encontrou-a em John Forbes Nash Jr., prémio Nobel da matemática que sofria de esquizofrenia e cuja vida extraordinária foi retratada no premiado filme de 2001 Uma Mente Brilhante. “Foram os monstrinhos [os amigos invisíveis desta história] os primeiros personagens que desenhei para os Heróis Sem Capa”, confessa Mafalda. “Às tantas, lembrei-me que seria giro se eles só fossem vistos por um menino e decidi fazer uma homenagem ao John Nash. A partir daí, comecei a pensar noutras pessoas que me pudessem inspirar.” De repente, deu vida à Bethany, ao Boby, ao Ary e à Maxy.

Criada em honra da comediante, actriz e activista de ascendência palestiniana Maysoon Zayid, que tem paralisia cerebral, Maxy é a protagonista do próximo livro, a ser lançado neste ano de 2022. “Ainda não tenho prevista a data de publicação. Mas, entretanto, tenho contado histórias novas no meu blogue. No dia 15 de cada mês, dou a conhecer um novo herói, representado por uma personagem ilustrada com um nome sempre terminado em Y.” Juntos compõem já um verdadeiro exército de coragem, bondade e resiliência. É verdade: todos seguem os 10 mandamentos de “Como Ser Herói”, que Mafalda emoldurou e vende na sua loja online, onde também é possível encontrar portas-chaves, marcadores, sacos de algodão, jogos, canecas e lápis ilustrados. Como bónus, há ilustrações para pintar, que podem ser descarregadas gratuitamente. Quem sabe se, um dia, os pequenos leitores não inspiram uma nova história.

