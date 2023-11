Os melhores balcões na nova edição do jornal Lisbon by Time Out

O Senhor Manel reformou-se. Ao fim de mais de 40 anos ao serviço do Gambrinus, uma das figuras mais emblemáticas da cidade – e a melhor representação do trabalho que dedicamos aos balcões nesta edição do Lisbon by Time Out – foi descansar. Com ele, Manuel Martins não leva apenas segredos da cozinha e do serviço atencioso do restaurante na Rua das Portas de Santo Antão. Leva segredos, desabafos, inconfidências, gostos e manias de milhares de clientes que transformaram aquele balcão de 12 lugares em confessionário, ombro amigo ou casa.

É que um balcão não é uma mesa qualquer. Sentados num banco alto, sem companhia, sem julgamentos, sem conversas, comungando apenas com o que está no prato e no copo, ou com quem está e o que está a fazer do lado de lá, a refeição tem outro sabor. À mesa come-se frente a frente, partilha-se comida, bebida e conversa; mas às vezes (muitas vezes), tudo o que precisamos é de uma refeição solitária ao balcão – solitária ou lado a lado, que há memórias que vale a pena guardar em que os olhos não se cruzam, mas os ombros por vezes se tocam.

Nas páginas do jornal que chega este fim-de-semana às bancas, falamos do minhoto que entrou no Gambrinus em Setembro de 1980, e que, de blazer e gravata impecáveis, cumprimentava todos os clientes sentados ao balcão, que dobrava os pedidos de croquetes (se pediam um, ele levava dois; se pediam dois, ele servia quatro) e que insistia em servir café de balão. Falamos de balcões clássicos, como o que será sempre do Senhor Manel, mas também de balcões novos, modernos e bonitos. Vai encontrar comida caseira e requintada, quente e fria, de conforto ou de desafio. Vai encontrar propostas caras e baratas, históricas ou da moda. Vai encontrar gente do lado de dentro e do lado de fora com histórias para contar, pratos para provar (ou dar a provar) e receitas para partilhar. As mesas que nos perdoem, mas desta vez decidimos ser felizes ao balcão. Somos sempre muito felizes ao balcão.

Nesta edição do Lisbon by Time Out vai ainda encontrar muitas novidades: spas para relaxar; espaços culturais em Alvalade e no Bairro Alto; e exposições que vale a pena visitar.

Os críticos gastronómicos Alfredo Lacerda e Luís Monteiro visitaram o Pomme Eatery e o Garrincha; os cronistas Ricardo Dias Felner e Margo Gabriel escrevem sobre cozido à portuguesa e o encanto do Inverno em Lisboa. Às perguntas dos leitores deste mês, quem responde é Daniel Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia das Avenidas Novas.

Boas leituras.

