Os neo-psicadélicos Temples vão tocar em festival gratuito do Montijo

A banda britânica está confirmada no Sons do Montijo, festival que aposta em bandas emergentes de rock alternativo, como as argentina Fin del Mundo.

O Sons no Montijo confirmou a presença dos britânicos Temples na quarta edição do festival, que acontece entre os dias 25 e 26 de Julho, na Frente Ribeirinha do Montijo.

A banda é uma das principais figuras do movimento neo-psicadélico desde o disco de estreia, Sun Structures (2014). O grupo, que em Novembro do ano passado passou pelo LAV – Lisboa ao Vivo, promete apresentar um alinhamento assente no álbum mais recente, Exotico (2023), mas também irá revisitar os temas que marcaram o início da sua carreira, como “Shelter Song” e “Move With The Season”

Este concerto faz parte de um cartaz repleto de bandas emergentes de rock alternativo. Alguns dos destaques são a banda de shoegaze argentina Fin del Mundo, os britânicos Cucamaras, e projectos nacionais como The Legendary Tigerman ou Maquina, Them Flying Monkeys ou Vaiapraia.

O Sons no Montijo, que funciona em regime de entrada livre, promete que ainda vai anunciar mais artistas.

Frente Ribeirinha do Montijo. 25-26 Jul (Sex e Sáb). Entrada livre



