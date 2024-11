Os norte-americanos OneRepublic regressam a Lisboa no próximo ano

Uma década após o último concerto em Lisboa, a 21 de Novembro de 2014, os OneRepublic vão voltar a subir ao palco da MEO Arena. Mas ainda vai ser preciso esperar mais um ano pelo espectáculo, marcado para 16 de Novembro de 2025.

Portugal é um dos países por onde vai passar a digressão “Escape To Europe”, à boleia do novo álbum da banda pop americana, Artificial Paradise, lançado no Verão.

Relativamente novo, vá. Mais de metade das suas canções já tinham sido editadas anteriormente como singles, a começar por “Sunshine”, ainda em 2021. Ou “I Ain’t Worried”, retirada da banda sonora do Top Gun: Maverick (2022), de Joseph Kosinski, que soma milhares de milhões de reproduções nas plataformas de streaming.

Um êxito pop (quase) nunca vem só

“I Ain’t Worried” não é a única canção do grupo a ultrapassar a marca dos mil milhões. Nem a mais popular. Essa talvez seja “Counting Stars”, um dos singles do disco Native, de 2013. Ou então “Apologize”, uma das mais faixas do álbum de estreia, Dreaming Out Loud (2007), posteriormente remisturada por Timbaland.

O mediático produtor norte-americano é um velho conhecido do cantor e principal compositor do conjunto, Ryan Tedder. Chegaram a colaborar, nos anos zero, quando o vocalista ganhava a vida a escrever e a produzir canções para outros artistas.

E continua a fazê-lo. Apesar do sucesso dos OneRepublic, Tedder – tal como o baixista (e violoncelista) Brent Kutzle – nunca deixou de produzir e escrever músicas para outros cantores e cantoras pop, incluindo Adele (em 21 e 25, premiados com o Grammy), Beyoncé (no disco homónimo) e Taylor Swift (em 1985, mais um Grammy). Ou a cantora britânica Ella Henderson, que vem com eles a Lisboa.

Os bilhetes serão postos à venda, online e nos locais habituais, na sexta-feira, 22 de Novembro, pelas 10.00. Os assinantes da newsletter da promotora Everything Is New terão acesso a uma pré-venda, 48 horas mais cedo. Os preços vão dos 38€ aos 60€.

MEO Arena (Parque das Nações). 16 Nov (Dom). 19.30. 38€-60€

