São muitas (imensas) as pessoas que, de férias e perante uma refeição incrível, não dispensam fotografar o prato para o partilhar no Instagram – mas isso não se compara às fotografias impressionantes, comoventes e ridiculamente apetitosas enviadas para o World Food Photography Awards deste ano, patrocinado pela Tenderstem® Bimi® Broccolini.

O júri de 2025 analisou quase 10 mil inscrições de 70 países, e os vencedores das 25 categorias foram anunciados no The Mall Galleries, em Londres, esta semana, pelo chef e escritor gastronómico Yotam Ottolenghi. Uma exposição gratuita com 185 imagens finalistas estará em exibição em Londres, mas se não puder ir, veja abaixo as 10 fotografias favoritas da Time Out. Prepare os guardanapos.

Fotografia: Xiaoling Li / World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | The Elderly Having Delicious Food

Chang Jiangbin/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | Net Fish in Water Fields

Fotografia: Đặng Hoài Anh/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | Banh Hoi Cake

Fotografia: Lizzie Mayson/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | Delfina, A Pasta Granny

Fotografia: Dorien Paymans/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | Flour Swirl

Fotografia: Franck Tremblay/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | The Hand in the Vat

Fotografia: Susan Lang/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | Hogging The Limelight

Fotografia: Franck Tremblay/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | The Last Supper of Ana

Fotografia: Costas Millas/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | Find Your Way To Me

Fotografia: Maja Kowalczyk/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | Family

Fotografia: Simon Détraz/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | Crispy Kale

Fotografia: Pieter D'Hoop/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | Laundry Day

Fotografia: World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | Ramadan Special Parantha Halwa

Fotografia: Audrey Laferrière/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | Pavlova's Arabesque

Fotografia: Ryan Kost/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem® Bimi® Broccolini | Buddhist Offerings

Também pode ver todas as extraordinárias fotografias na galeria online.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp