Os quadros de Caravaggio ganham vida na Igreja de São Roque

“Quadros Vivos de Caravaggio'' regressa a Lisboa já no final do mês, numa produção 100% portuguesa.

Entre 31 de Março e 3 de Abril, a Igreja de São Roque recebe seis sessões deste espetáculo imersivo com as obras do pintor italiano. A encenação é de Ricardo Barceló, que junta cinco actores que darão vida às obras de arte do mestre renascentista, através de trajes e poses e da expressividade física e facial, com movimentos estudados ao pormenor para que a semelhança aos originais sejam a melhor possível.

Poderá encontrar 21 quadros do pintor recriados ao vivo, entre eles A Flagelação de Cristo e A Anunciação, num espetáculo que junta ao teatro a pintura barroca e a música clássica de Bach, juntamente com uma iluminação estudada ao pormenor para que se replique o efeito das obras barrocas.

Os amantes de pintura e música clássica podem ainda desfrutar da arte sacra e da talha dourada característica da Igreja de São Roque. A entrada é livre, mediante a aquisição de um catálogo com toda a informação sobre as obras dramatizadas no espetáculo, que custa 18€.

Igreja de São Roque, Largo Trindade Coelho. De 31 de Março a 3 de Abril, às 19.00 (apenas nos dias 2 e 3 de Abril) e às 21.30 (todos os dias). Entrada gratuita condicionada à compra do catálogo da exposição.

