Os Sabores de Portugal regressam ao Mercado de Algés

De 15 de Janeiro a 11 de Fevereiro, a 3ª edição do evento Os Sabores de Portugal volta a ocupar o Mercado de Algés com muito mais que comida.

Norte, Sul, Centro e Ilhas são os temas de cada semana deste mercado de sabores que além da gastronomia nacional vai acolher workshops, mostras de artesanato, sessões de showcooking, jogos tradicionais, noites de stand-up comedy, exposições de pintura, escultura e fotografia, provas de chá, café e vinho nacionais ou criação de cocktails de autor, entre outras actividades.

Este domingo, 14 de Janeiro, acontece uma espécie de pré-inauguração, com Anita Guerreiro e Maria José Valério a subir ao palco pelas 21.00. Mas se a canção de Lisboa é o pontapé de saída para um mundo de sabores, é à região Norte que se dedica a primeira semana do evento que irá contar com chefs como Hélio Loureiro (19 de Janeiro às 20.00), um veterano que recentemente desenhou o livro Eating à la Porto, ou Vasco Coelho Santos (16 de Janeiro às 18.00) do Euskalduna Studio, no Porto.

Gastronómico, mas não comestível é o "Instameet à mesa" que a 16 de Janeiro pelas 19.00 vai dar dicas aos foodies lisboetas para criar imagens suculentas para o Instragram com a ajuda da blogger Sara Cabido.

Também do Norte chegam Rui Zink, que vai ler para os visitantes (19 de Janeiro às 21.00), Fernando Rocha, para uma noite de stand up comedy (18 de Janeiro às 21.00) ou a artista Helena de Medeiros, actual responsável pelos figurinos do La Scala em Milão, que vai expor alguns dos mais recentes trabalhos.

Agora que já lhe aguçámos o apetite, vá espreitando a programação na página de Facebook do Mercado de Algés.

