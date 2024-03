Os sinos não se vão ouvir em Lisboa durante dois dias. Sabe porquê?

A Semana Santa começou no último domingo, a 24 de Março. Em Lisboa, nesta quinta-feira, o novo Patriarca, Rui Valério, preside pela primeira vez às celebrações do Tríduo Pascal, que se realizam na Sé e dão início ao conjunto dos três dias que, conforme a Bíblia, evocam a Paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. É precisamente durante a Missa da Ceia do Senhor, que terá início às 19.00, que, enquanto se entoa o Gloria de Vivaldi, se vão ouvir os sinos pela última vez antes de dois dias de silêncio. Só se voltam a ouvir na passagem de sábado para domingo.

Para a Igreja Católica, segundo a Agência Ecclesia, o chamado Sábado Santo é o dia do “grande silêncio”, que antecede a festa da Vigília Pascal, momento central do calendário litúrgico que, na Sé de Lisboa, vai ter início às 21.30. Já perto da meia-noite de sábado, os sinos e o Gloria vão voltar a fazer-se ouvir, como confirmou à Time Out o gabinete de comunicação do Patriarcado de Lisboa. Mas na sexta-feira, 29 de Março, durante a Celebração da Paixão, que se inicia às 15.00, também se fará silêncio.

“De referir que, na manhã dos dias 29 e 30 de Março, Sexta-feira Santa e Sábado Santo, respectivamente, haverá ainda Ofício de Leitura e Hora de Laudes, a partir das 10.00”, lê-se em comunicado do Patriarcado de Lisboa. Na mesma nota, avança-se que, no Domingo de Páscoa, Rui Valério vai presidir ao Pontifical de Páscoa, às 11.30.

