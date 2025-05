Os Trovante regressam aos palcos para celebrar os 50 anos em Lisboa e no Porto

Os concertos estão agendados para Março do próximo ano na MEO Arena e na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota.

Os Trovante vão voltar a reunir-se para dois concertos únicos em 2026, marcando o regresso de uma das bandas mais marcantes da música portuguesa. Lisboa e Porto foram as cidades escolhidas para acolher a celebração dos 50 anos do grupo formado em 1976, com espectáculos agendados para 21 de Março na MEO Arena e 28 de Março na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota.

Sob o mote “Viver tudo numa noite” — retirado da canção “Memórias de Um Beijo” —, os dois espectáculos pretendem recuperar o espírito da banda que nos deixou temas como “Perdidamente”, “125 Azul”, “Memórias de um beijo” ou “Balada das Sete Saias”.

Em palco estarão os músicos da formação clássica, Luís Represas, João Gil, Miguel Faria, Artur Costa, Fernando Júdice, António José Martins, José Salgueiro e João Nuno Represas.

Os bilhetes já estão à venda. No caso da MEO Arena, os valores variam entre os 25€ (Balcão 2 VR) e os 80€ (Plateia VIP), e no Porto, os preços seguem uma lógica semelhante, com valores organizados por sectores e patamares, incluindo acessos para mobilidade reduzida.

MEO Arena (Lisboa) 21 Mar (Sáb). 21.30. 25€-80€.

