Os unicórnios da música portuguesa estão a caminho do Beato

O Beato Innovation District é onde jovens empresas e start-ups se instalam em Lisboa para começarem a trabalhar. Mas, a 21 de Junho, os unicórnios são outros. Este espaço vai acolher o MILímetro, um festival construído por e para uma nova geração. Com entrada livre, pode encontrar neste cartaz nomes emergentes como Lesma, Humana Taranja, Estilhaços, e DJ sets de Alex D’Alva Teixeira, Marta & Joana, Indi Mateta e Tuta.

A proposta mantém-se pluridisciplinar e focada na criação, reflexão e experimentação artística, cruzando concertos, DJ sets, debates, workshops e momentos de participação activa.

Pensado a partir do universo do festival MIL e desenvolvido em parceria com o projecto Sons de Mudança, o MILímetro desafia jovens programadores a pensarem, organizarem e produzirem uma programação própria.

O festival abre espaço para debates sobre temas urgentes: a tensão entre política e cultura, os desafios de criar arte num sistema regido por lógicas de mercado e a urgência de uma noite mais segura, inclusiva e acessível. Entre os convidados para estes momentos de discussão estão nomes como Eva Cruzeiro, Pedro Adão e Silva, Carolina Franco, Leonor Rosas e a artista visual Wasted Rita, que será protagonista de uma entrevista keynote.

A componente prática da programação inclui workshops de danças tradicionais europeias com Beatriz Lerer Castelo, stencil e gravura com o colectivo Centro Periférico e um espaço de graffiti livre. O objectivo é dar ferramentas, provocar o pensamento e reforçar o papel dos jovens enquanto protagonistas culturais.

O MILímetro acontece no contexto do MIL – Lisbon International Music Network, festival e convenção que regressa em Outubro ao Beato com uma programação de concertos e debates dedicada à música popular contemporânea. Já foram anunciados nomes como Xênia França, Flor, Zudizilla, AJULIACOSTA, Yard, Mike11, Roy Borland e Carolina Miragaia, num cartaz que junta artistas emergentes de várias geografias e afirma o festival como ponto de encontro entre as novas tendências da música global.

Beato Innovation District. 21 Jun (Sáb) 14.00-00.00. Entrada gratuita

