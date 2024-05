OUT.FEST anuncia uma dezena de nomes para a sua vigésima edição

Armand Hammer, Nazar, Speaker Music e FUJI||||||||||TA são apenas alguns dos artistas que vão passar pelo festival de música exploratória do Barreiro, entre 2 e 6 de Outubro.

Há duas décadas que as periferias – musicais, geográficas, comunitárias – confluem no Barreiro, durante o OUT.FEST. Para assinalar a data redonda, a 20.ª edição do mais destacado festival de música exploratória de Portugal vai estender-se por mais um dia e ocupar vários espaços desta localidade da margem sul, entre quarta-feira, 2 de Outubro, e a tarde de domingo, 6.

Entre os dez primeiros nomes anunciados para esta edição destacam-se os Armand Hammer, em estreia nacional. O duo de de billy wood e ELUCID traz ao Barreiro o hip-hop experimental e engajado do álbum We Buy Diabetic Test Strips, de 2023. O noise-rock de Donna Candy, o techno de Speaker Music e a electroacústica de Eve Aboulkheir também se vão ouvir pela primeira vez em Portugal.

Destacam-se ainda os regressos a Portugal de Nazar, produtor angolano de um kuduro militarizado e expansivo, que se estreou com o álbum Guerrilla, pela Hyperdub, em 2020; e do compositor e artista sonoro japonês FUJI||||||||||TA, de volta ao país menos de um ano depois de ter estado na Igreja de St. George. Além deles, a jovem saxofonista Zoh Amba também vem tocar à margem sul.

Os portugueses Alfredo Costa Monteiro e Nu No foram igualmente confirmados para o festival, bem como a performance de abertura A Viagem d’Os Heróis Indianos Romanos Africanos. “Um projecto especial coordenado por Alan Courtis em colaboração com a Associação Nós, do Barreiro, que presta testemunho ao poder da música na inclusão social e, em paralelo, aos contributos da neurodivergência e das necessidades específicas para a criação artística”, segundo a organização.

Os passes para o festival já se encontram à venda online e custam, por agora, 40€. Ainda de acordo com a OUT.RA, que organiza o OUT.FEST desde 2004, o preço vai aumentar depois da próxima leva de confirmações. Mais tarde, serão também colocados à venda bilhetes diários.

OUT.FEST. 2-6 Out (Qua-Dom). 40€

