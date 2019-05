Out Fest: electrónica na relva em Cascais

O Out Fest regressa a Cascais para um fim-de-semana de festa com a curadoria da Fuse e da Bloop. No sábado e no domingo as toalhas de piquenique estendem-se na relva do Parque Marechal Carmona.

Em fim-de-semana de eleições é altura de votar: festa da Bloop no sábado ou festa da Fuse no domingo? Não se preocupe, não precisa de fazer escolhas difíceis. Com um passe de dois dias de Out Fest pode dançar nas duas festas e ainda tem tempo para votar e dar um mergulho.

Esta é a quarta edição do Out Fest, o festival de música de dança que transforma o Parque Marechal Carmona numa pista de dança relvada.

O festival foi criado pela NCS, que há 13 anos organiza o Out Jazz em Lisboa, como resposta a um desafio lançado pela Câmara de Cascais.

Este fim-de-semana conte com dois dias de electrónica com a curadoria da Bloop e da Fuse, duas das promotoras nacionais mais influentes no meio. “[A aposta na electrónica] veio por gosto pessoal e por um diferenciamento daquilo que já estávamos a fazer no Out Jazz”, conta José Filipe Rebelo Pinto, o mentor destes dois festivais em espaços verdes.

No sábado, a partir das duas da tarde, a Bloop traz ao palco principal (há dois palcos, o secundário é mais virado para o funk) nomes como Simian Mobile Disco, Cruz, dOp ou Magazino. No domingo, e já com a Fuse no comando, os alemães M.A.N.D.Y são os cabeça de cartaz, num dia onde também há um b2b de Nox e Analodjica e por onde vão passar Guti, Zé Salvador ou Stereo Addiction.

O recinto tem uma zona para miúdos e também uma área de street food, a pensar num público “de todas as idades”, diz José Filipe. Antes do festival, há duas festas gratuitas. Na quinta, entre as 17.00 e as 22.00, há um showcase da Bloop nas Piscinas Oceânicas do Tamariz, com João Afonso & Kuin, Andrade e Kaeser. Na sexta-feira, à mesma hora, a Fuse traz Bodjha, Ramboiage e The Slum Vagabunds ao Anfiteatro da Casa da Guia.

Sexta e sábado, 14.00-00.00, no Parque Marechal Carmona (Cascais). Bilhete diário 15€, 25€ passe de dois dias.

