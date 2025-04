Out Jazz arranca em Maio no Parque dos Poetas

O Out Jazz está de volta aos jardins de Oeiras. O festival que, normalmente, acontece aos fins de tarde de Domingo com música ao vivo e DJ Sets em espaços verdes e de entrada livre, arranca a 4 de Maio, no Parque dos Poetas — onde se instala durante todo o mês.

Nesta edição, devido às eleições antecipadas e legislativas, a tradição vai ser quebrada em duas ocasiões. Apesar do evento acontecer sempre ao domingo, duas datas foram antecipadas para sábado. Ora aponte: são nos dias 10 e 17.

Em Junho, a festa muda-se para os Jardins da Cascata da Quinta Real de Caxias e em Julho para o Parque Urbano de Miraflores. Agosto é o mês do Parque Urbano do Jamor e Setembro fecha a temporada com música nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal. Sempre das 17.00 até ao pôr-do-sol.

Os artistas serão anunciados através de um QR code, que será publicado nas redes sociais, e que revelará o cartaz oficial e completo do evento.

