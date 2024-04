Out Jazz corre cinco jardins de Oeiras com concertos gratuitos

Se há sinal de que o Verão está iminente é a chegada de mais uma edição do Somersby Out Jazz, o festival gratuito que vai percorrer cinco jardins e parques do concelho de Oeiras, entre Maio e Setembro, e que chega este ano à 18.ª edição. O arranque está marcado para domingo, 5 de Maio, no Parque dos Poetas.

A fórmula mantém-se inalterada – sempre aos domingos, a partir das 17.00, os concertos antecedem DJ sets ao pôr-do-sol, com ritmos que podem variar entre o jazz, a soul, o funk e o hip hop. Vasco Pimentel Trio e Lucas Bicudo encarregam-se de fazer as honras no primeiro de 22 domingos de festival a céu aberto. A 12 de Maio, é a vez de Berlim e Jonydafox. Samuel Lercher Trio "Fractal" e Yanagui e Preserved Dreams – Bruno Margalho Trio e Señor Pelota animam os dias 19 e 26 de Maio, respectivamente.

Mas até Setembro há muitas tardes de domingo para relaxar à sombra de uma árvore, deitado na relva ou de copo na mão (atenção, que não pode levar bebidas de casa). Em Junho, o Somersby Out Jazz estaciona nos Jardins da Quinta Real de Caxias. Em Julho, é a vez do Parque Urbano de Miraflores. Agosto é mês de Parque Urbano do Jamor e em Setembro o evento despede-se do Verão e do público nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal. A programação já está fechada para o cinco meses, pode consultá-la no Instagram.

Vários locais, 5 Mai-29 Set. Entrada livre

