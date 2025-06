Out Jazz instala-se em Miraflores durante o mês de Julho

Os fins de tarde de domingo voltam a ganhar outra vida no Parque Urbano de Miraflores. Com a chegada de Julho, o Somersby Out Jazz instala-se neste espaço para oferecer um música ao ar livre, com eventos de entrada livre.

A programação mantém-se diversa, como é habitual, com lugar para o jazz, soul, groove, electrónica e cruzamentos entre géneros. As festividades começam no dia 6 de Julho com os SUBNOIA e John Player Special, numa tarde virada para o funk e as sonoridades urbanas. Segue-se, a 13 de Julho, o Vicente Oliveira Trio, com jazz nacional, e o DJ KI a assumir a recta final da tarde. No dia 20, YA SIN sobe ao palco, antes do DJ Décio animar o parque até ao sol desaparecer. A despedida faz-se a 27 de Julho com o quinteto de Guilherme Fradinho e um DJ set de MdM.

O Parque Urbano de Miraflores junta zonas amplas de relvado, árvores, percursos pedonais e miradouros sobre o Tejo. A tudo isso soma-se agora um palco que vai acolher concertos e DJ sets em quatro domingos consecutivos.

Com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, o festival volta a reforçar a aposta na ocupação cultural do espaço público, numa edição que conta também com os chamados Sunday Sponsors – Bico Amarelo e Montebelo Brasil – a marcar presença no recinto com bebidas frescas e propostas gastronómicas para acompanhar a música.

Parque Urbano de Miraflores (Algés). 6-27 Jul (Dom) 17.00. Entrada gratuita

