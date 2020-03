Out Jazz não acontece para já. Novas datas anunciadas em breve

Apesar de até agora não terem sido anunciadas quaisquer datas para a edição deste ano, a organização do Somersby Out Jazz decidiu adiar o evento para data a confirmar. As últimas edições têm começado em Maio, prolongando-se as tardes musicais até Setembro.

As tardes passadas na relva nos vários jardins da cidade, de copo na mão e com música em pano de fundo vão ter de esperar por melhores dias. “Devido aos factos relacionados com a Covid-19, foram adoptadas normas e procedimentos de contingência, de acordo com as orientações da Direcção-Geral da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Desta forma, informamos que o Somersby Out Jazz 2020 irá ser adiado para datas a anunciar em breve”, referem na página de Facebook do evento.

A organização refere ainda que o mais importante passa pela preservação da saúde nesta fase, e que “quanto mais respeitarmos o isolamento social nesta fase, mais rápido voltaremos a estar juntos”.

Quase 15 anos depois, o Out Jazz continua a fazer dos fins-de-semana dias santos ao levar a música – o jazz ao funk, soul, electrónica ou hip-hop – e o convívio aos jardins e parques da cidade. Resta aguardar por novas datas.

+ Time In: as melhores sugestões para fazer em casa