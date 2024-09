Outmarket: plantas, bordados, tarot e 14 horas de música em Marvila

O 8 Marvila recebe a primeira edição do Outmarket e, durante um dia, transforma-se num ponto de encontro para artistas e artesãos, marcas social e ambientalmente responsáveis e produtores locais. O programa de festas arranca logo às dez da manhã e vai contar com DJs, workshops, entre outras actividades. A entrada é livre.

Logo pela fresca, conte com uma aula que junta yoga e arte, conduzida por Isa Guitana no recinto que actualmente acolhe a exposição "Caracola", de Jules Milhau. Meia hora depois, uma corrida em grupo, organizada pela Elu Everyday, vai percorrer cinco quilómetros pelas redondezas.

Mas isto é apenas o início de um dia em cheio. Na Planta Livre, a influenciadora Tripeirinha dá um workshop sobre plantas, Elisa Rezende junta-se à Cosmic Collective para uma leitura de tarot que culmina numa nova tatuagem. Há workshops de Polaroids e Antotipia na Lisbon Frame e de desperdício zero, estes sob a orientação de Tita Martins. A Avó Veio Trabalhar vai estar no local para dar um dos seus famosos workshops de bordado manual. Enquanto isso, a Moss Collective ensina-o a plantar cactos e suculentas.

A música acompanha todo o dia e estende-se por 14 horas – entre o meio-dia e as duas da manhã. As sonoridades vão do jazz, da soul e do funk ao hip hop e ao down tempo. Emauz, Ecuador Indio, Bloco Secretinho, Ekoa Live, Marianna e DJ Tempura compõem o alinhamento.

Praça David Leandro da Silva, 8 (Marvila). Sáb 5 Out 10.30-02.00. Entrada livre

