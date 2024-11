Outono em Sintra: castanhas, cogumelos, abelhas e uma mata-relíquia

Estamos no Outono e a Parques de Sintra quer mostrar as maravilhas da natureza nesta estação com actividades para toda a família. O Dia de São Martinho é a 11 de Novembro e a Quintinha de Monserrate celebra o magusto no domingo anterior 10 de Novembro, das 10.30 às 12.30, convidando as famílias a vir preparar a festa tradicional, na companhia de divertidos personagens. Vai haver broas de castanha e, claro, castanhas assadas, com sal ou erva-doce. A lenda de São Martinho vai ser contada num espectáculo de marionetes que inclui todos os presentes. Mais informações e bilhetes (>18 anos: 14€ /3 -12 anos: 12,50€) aqui.

É um fim-de-semana em cheio, porque no dia anterior, sábado 9 de Novembro, pelas 15.00, também há programação aliciante. Vá com a família conhecer a floresta dos frades, a mata-relíquia do Convento dos Capuchos, agora com belas cores outonais. Esta floresta densa foi cultivada e mantida pelos frades franciscanos, conhecidos pelo seu respeito pela natureza. Se já tiver planos para este sábado, uma boa notícia: a actividade repete-se no dia 7 de Dezembro, à mesma hora. Mais informações e bilhetes (10€) aqui.

José Marques Silva Apiário da Quintinha de Monserrate

Toda a gente lá em casa é fã de abelhas, conhecem a sua complexa organização social e os desenhos que fazem para comunicar? Agarre os miúdos, que eles vão delirar. Na actividade Um dia quero ser apicultor, domingo 17 de Novembro, das 15.00 às 17.00, na Quintinha de Monserrate, depois de uma breve palestra introdutória sobre o mundo das abelhas, vão poder equipar-se com fatos de protecção e luvas de verdadeiros apicultores e ir observar o interior de uma colmeia a sério. Mais informações e bilhetes (>18 anos: 25€ /5 – 18 anos: 23€) aqui.

Cogumelos – eis uma palavra mágica, mesmo que os cogumelos sejam normais. Agora junte cogumelos e "a mística" Sintra: aqui tem uma receita infalível para uma actividade que esgota em minutos. Por enquanto, não é o caso desta (apresse-se), intitulada Cogumelos e outros fungos no Parque da Pena, que acaba de ser anunciada e tem lugar no dia 30 de Novembro (sábado), das 10.00 às 15.00, com ponto de encontro no Chalet da Condessa d'Edla. Embora o aparecimento de cogumelos esteja directamente dependente da chuva que tenha havido nas semanas anteriores, acreditemos que será possível ver a grande diversidade de formas e cores que se encontra na Serra de Sintra em condições favoráveis. A falar destes organismos de importância fulcral na sobrevivência dos ecossistemas e cheios de características fascinantes estará João Luís Baptista-Ferreira, micólogo e professor jubilado de Micologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Mais informações e bilhetes (>18 anos: 20€ /6 – 17 anos: 18€) aqui.

