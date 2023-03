Outsiders. Cinema independente americano volta a ver-se em Lisboa

É com o filme The Lovers, de Azazel Jacobs, interpretado por Debra Winger e Tracy Letts, que começa pelas 21.30 de terça-feira, 7, no Cinema São Jorge, a 2.ª edição do Outsiders – Ciclo de Cinema Independente Americano. Até ao próximo domingo, 12 de Março, serão mostrados 10 filmes representativos da produção indie americana destes últimos anos, todos eles inéditos em Portugal.

O convidado desta edição 2023 do Outsiders é o realizador Jack Fessenden, filho de Larry Fessenden, nome destacado do cinema de terror indie dos EUA. Fessenden dará uma masterclass na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, na quarta-feira, 8, às 17.00, e mostrará dois filmes, Depraved (2019) e Foxhole (2021), apresentando este ao último público.

Entre a dezena de fitas a exibir este ano no Outsiders, destaque para títulos como o western In a Valley of Violence (2016), de Ti West, com Ethan Hawke e John Travolta; Wild Nights with Emily (2018), de Madeleine Olnek, com Molly Shannon no papel de Emily Dickinson; ou Madeline’s Madeline (2018), de Josephine Decker, interpretado por Miranda July.

+ CCB programa ciclo à volta de curta de Bruno Caetano, um dos portugueses nomeados aos Óscares

+ AMPLA e mais cinema alternativo em Lisboa