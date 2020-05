P.L.A.C.E: o novo serviço com comida de chef e vinhos que chega a todo o lado

Novo serviço de eventos da Chefs Agency quer levar a festa aonde o cliente quiser, sempre na companhia de comida e vinho dos melhores profissionais da área.

E se pudesse saborear a comida de alguns dos chefs mais conceituados em casa, num piquenique na praia, ou no meio do campo? São essas as experiências que o P.L.A.C.E, o novo serviço da Chefs Agency, pretende proporcionar aos amantes da gastronomia, do vinho, e do convívio entre amigos e família.

Esta nova proposta acaba por ser “uma evolução do serviço de catering de assinatura” que a Chefs Agency tem vindo a desenvolver nos últimos anos, explica a directora da empresa, Patrícia Dias, numa nota enviada às redacções.

O chef Miguel Laffan, que conquistou a primeira estrela Michelin, no L’And Vineyards, em Montemor-o-Novo; Vítor Sobral, do Grupo Quina, um dos chefs mais experientes e conhecedores da gastronomia portuguesa; Henrique Sá Pessoa, detentor de duas estrelas Michelin no restaurante Alma; Tiago Bonito, chef com uma estrela Michelin no Largo do Paço, em Amarante; Benoît Sinthon, chef do Il Gallo d’ Oro, na Madeira, com duas estrelas Michelin, são os nomes que irão assegurar a parte gastronómica. E poderá mesmo contar com as suas presenças, se assim o desejar.

Caso pretenda tornar a celebração ainda mais distinta, poderá optar por um serviço de harmonização de vinhos a cargo de Cláudio Martins, conselheiro vínico reputado internacionalmente, e de Rodolfo Tristão, ex-sommelier do Belcanto. Numa parceria com a Blue Collective, será também possível assistir a performance artísticas durante a refeição.

Para o Verão estão previstos mini-eventos ao ar-livre, até dez convidados, em conformidade com as regras da Direcção-Geral de Saúde. Para já estão confirmados eventos em Sintra, Marvila, Malveira e Coruche, os locais onde o P.L.A.C.E – “People Love A Cool Experience” – será apresentado.

O novo serviço pode ser solicitado em todo o país, incluindo as regiões insulares, com uma antecedência de 48 horas. Depois do briefing ser passado pelo cliente, será elaborado um plano com ementas personalizadas e indo ao encontro do que é pretendido para os diferentes tipos de celebrações.

