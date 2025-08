Paço de Arcos tem uma nova piscina de bolas

O Oeiras Parque tem uma nova atracção de Verão: a Fun Pool – Piscina de Bolas, no exterior do centro comercial, com escorregas e trampolins. Fica até 21 de Setembro.

Está instalado no Oeiras Parque, até 21 de Setembro, uma piscina que não precisa de água para dar mergulhos. Basta atravessar a entrada pedonal do centro comercial e encontrar a Fun Pool, uma zona de entretenimento pensada para toda a família. A funcionar todos os dias desde 25 de Julho, entre as 10.15 e as 20.00, esta piscina de bolas está instalada no exterior do Oeiras Parque e conta com aproximadamente 200 metros quadrados.

Para além da piscina propriamente dita, há um escorrega de grandes dimensões, trampolins, uma torre insuflável com zona de escalada e um percurso em zig-zag, tudo pensado para entreter os mais novos. As crianças até aos três anos têm de estar acompanhadas por um adulto dentro da piscina, e a permanência no recinto está sujeita à compra de bilhete – 3€ para crianças até aos 12 anos e 5€ para adultos. Cada entrada dá direito a 20 minutos de diversão. Os bilhetes estão disponíveis numa bilheteira no local e a lotação está limitada a 50 pessoas.

É obrigatório o uso de meias (antiderrapantes são recomendadas), e o espaço não permite a entrada com comida, brinquedos, carrinhos de bebé ou telemóveis. Há ainda regras específicas para garantir a segurança de todos os participantes, sendo que os monitores não assumem a responsabilidade pela vigilância das crianças – essa é da exclusiva responsabilidade dos adultos acompanhantes.

Oeiras Parque (Paço de Arcos). Todos os dias 10.15-20.00. 3€-5€

